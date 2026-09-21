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Депутат Говырин напомнил, что некоторые категории россиян могут бесплатно доехать до места лечения

Депутат Говырин напомнил, что некоторые категории россиян могут бесплатно доехать до места лечения

Люди с инвалидностью, ветераны и другие получатели ежемесячной денежной выплаты могут бесплатно ездить на электричках и к месту лечения.

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