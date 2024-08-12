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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт не определился, сыграет ли на Олимпиаде в 2028 году

Отвечая на соответствующий вопрос, форвард сборной США произнес: «Посмотрим». В сентябре игроку «Финикса» исполнится 36 лет.

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