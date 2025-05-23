Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военный эксперт Дандыкин объяснил, зачем нужна буферная зона в Сумской области

Военный эксперт Дандыкин объяснил, зачем нужна буферная зона в Сумской области

«Я думаю, однозначно нужно создавать такую зону. Но назовем ее зоной безопасности, потому что вы видите, что творится на границе с Белгородчиной и с Курской областью… На Брянщине ДРГ какую-то обнаружили», — указал аналитик.

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