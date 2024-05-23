Почти 80 южноуральцев погибли в огне с начала года

В МЧС обеспокоены числом погибших на пожарах в 2024 году на Южном Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 2024 году жертвами огненной стихии на Южном Урале стали 78 человек.