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Американская дружба с оговорками: что демонстрирует визит Садыра Жапарова в США

Американская дружба с оговорками: что демонстрирует визит Садыра Жапарова в США

Нынешний визит кыргызской делегации в США внешне выглядит благополучно. Это встречи с американским бизнесом, переговоры с Citibank и StoneX Group, разговоры об инвестициях, международных расчетах, горнодобыче, туризме и новых финансовых возможностях © Фото / пресс-служба президента КР Но фон у этой поездки куда жестче.

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