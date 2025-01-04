Эксперты: покупка автомобиля на маркетплейсе скоро станет обыденностью

В России стали чаще покупать автомобили на онлайн-площадкахВасилий Гаврилюк, являющийся руководителем направления "Авто" маркетплейса Wildberries, в беседе с агентством "Автостат" заявил о том, что в течение нескольких лет покупка автомобиля на онлайн-агрегаторах станет рядовым событием.