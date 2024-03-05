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Как беглый актёр Артур Смольянинов* теперь выступает за еду в кабаках и переходах

Как беглый актёр Артур Смольянинов* теперь выступает за еду в кабаках и переходах

Как беглый актёр Артур Смольянинов* теперь выступает за еду в кабаках и переходах Елена ГалицкаяБеглый актёр Артур Смольянинов* оказался на краю выживания, принимая участие в концертах в маленьких кабаках и переходах за скромное вознаграждение.

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Комментарии
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Елена Котенева
Ф его хоть в переходах узнают еще?Вот урод и предатель.
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