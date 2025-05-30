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Автоэксперт Ольшанский: в РФ хотят ввести непомерные штрафы за шум от авто

Автоэксперт Ольшанский: в РФ хотят ввести непомерные штрафы за шум от авто

В России предлагают в 40 раз повысить размеры штрафов за превышение шумовых норм автовладельцами. Однако этот законопроект бесперспективен, а предлагаемое им ужесточение - это непомерная нагрузка на водителей, заявил НСН вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.

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