Доцент Абрамова: нитратометр не показывает содержание нитратов в овощах и фруктах

Бытовые нитратомеры, которые многие берут на рынок, не измеряют нитраты. Прибор измеряет электрическое сопротивление сока — то есть суммарную концентрацию всех солей в растении, включая полезные минеральные соединения, рассказала "Газете.
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