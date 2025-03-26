Прекращение огня на Черном море станет победой Путина – The Times

The Times считает, что соглашение о прекращении огня в Черном море станет победой Владимира Путина. «Первое соглашение о прекращении огня с тех пор, как три года назад Россия ввела танки на Украину, окажет ограниченное влияние на ход конфликта и, похоже, вознаградит Москву, не добившись для Киева каких-либо заметных уступок.