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Прекращение огня на Черном море станет победой Путина – The Times

Прекращение огня на Черном море станет победой Путина – The Times

The Times считает, что соглашение о прекращении огня в Черном море станет победой Владимира Путина. «Первое соглашение о прекращении огня с тех пор, как три года назад Россия ввела танки на Украину, окажет ограниченное влияние на ход конфликта и, похоже, вознаградит Москву, не добившись для Киева каких-либо заметных уступок.

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