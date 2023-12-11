На совместном заседании в Алтайской прокуратуре рассмотрели проблемные вопросы розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

В прокуратуре края прошло совместное заседание Общественного совета по защите малого и среднего предпринимательства при прокуратуре, Общественного и Экспертного советов при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Алтайском крае с участием представителей бизнес-сообществ, хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и местного самоуправления.