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Вице-премьер Сербии опроверг слова посла Британии об освобождении Югославии

Вице-премьер Сербии опроверг слова посла Британии об освобождении Югославии

Вице-премьер Сербии Александр Вулин в понедельник, 4 ноября, опроверг текст посла Великобритании Эдварда Фергюсона об освобождении Югославии во Второй мировой войне силами Красной армии и югославских партизан.

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