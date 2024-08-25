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Стало известно о попытке спутников США защитить ВСУ при атаке под Курском

Стало известно о попытке спутников США защитить ВСУ при атаке под Курском

В первые дни вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области США и Великобретания оказывали мощную поддержку Киеву, предоставляя ему спутниковые снимки и разведданные о российском регионе, чтобы защитить украинские силы.

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