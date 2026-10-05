Bloomberg: НАТО разрабатывает стратегию «быстрой победы» над Россией

НАТО разрабатывает стратегию «быстрой победы» над Россией при атаке на восточный фланг Альянса, сообщает Bloomberg.
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