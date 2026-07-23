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Царьград

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Не стало шеф-повара Максима Сырникова: что его связывало с Новосибирском

Не стало шеф-повара Максима Сырникова: что его связывало с Новосибирском

Известный кулинарный историк и телеведущий несколько лет работал над меню для магазинов "Добрянка".В Санкт-Петербурге на 61-м году жизни скончался Максим Сырников – кулинарный историк, шеф-повар, ведущий телепрограммы "Монастырская кухня" на канале "Спас" и многолетний бренд-шеф новосибирской сети магазинов "Добрянка".

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