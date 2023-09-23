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"Нарушают близость поколений". Шукшина об идее отменить пенсионную реформу

"Нарушают близость поколений". Шукшина об идее отменить пенсионную реформу

Несмотря на тот факт, что пенсионная реформа была принята в России, все же до сих пор многие люди выступают за то, чтоб её отменили.

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Комментарии
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АТ
Александр Теплов
Да, нужно чтобы они работали и собирались раз в год.
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1 час.
ВН
Валерий Николаевич
Почему, когда заводится разговор о пенсионной реформе и особенно о её отмене, в памяти всплывают какие-то галоши из СССР? Странно как-то
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1 час.
Петр Коток
до сих пор на этих галошах летают...
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1 час.

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