"Нарушают близость поколений". Шукшина об идее отменить пенсионную реформу

Несмотря на тот факт, что пенсионная реформа была принята в России, все же до сих пор многие люди выступают за то, чтоб её отменили.
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