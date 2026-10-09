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Этот iPhone стал последней каплей в её отношениях

Этот iPhone стал последней каплей в её отношениях

Покупка нового телефона заставила девушку по-новому взглянуть на отношения, поддержку и то, как сильно иногда хочется не рассчитывать только на себя.

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