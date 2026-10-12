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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мельникова о ситуации с визами: «Настроение сейчас ровное, сосредоточена на работе. Надеемся, что до отъезда на чемпионат мира осталось совсем немного»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась о проблеме с визами перед чемпионатом мира.

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