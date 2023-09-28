Хладнокровие и терпение: гороскоп на неделю с 2 сентября по 8 октября Алёна ЮрьеваГороскоп на период с 2 сентября по 8 октября предвещает увлекательные события и интересные моменты для всех знаков зодиака.
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