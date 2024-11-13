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ВС России за сутки сбили тараном восемь беспилотников ВСУ под Соледаром

Операторы дронов бригады «Невский» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» за сутки сбили тараном восемь беспилотников ВСУ под Соледаром, среди них четыре дневных дрона-разведчика, три с ночной камерой и один БПЛА с механизмом для сброса боеприпасов.

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