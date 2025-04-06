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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Пиастри: «Собираюсь обсудить с командой то, как была распланирована гонка»

Пилот «Макларена» подвел итоги Гран-при Японии, отметив, что основной причиной отсутствия возможности побороться за победу стало поражение в квалификации.

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