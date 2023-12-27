Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

Он озвучил важные стартапы, меняющие жизнь к лучшему Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что свыше 130 стартапов были созданы участниками городских программ развития молодежного технологического предпринимательства в Москве к 2023 году.