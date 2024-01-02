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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Титан» раздал премиальные за победу в МФЛ-4. Больше всех получил Шамиль Курбанов – 250 тысяч рублей

250 тысяч рублей: Шамиль Курбанов 200 тысяч рублей: Сергей Шустиков, Скоропуп и Деобальд. 175 тысяч рублей: Василий Маврин, Кирилл Шульга, Кирилл Бирюков и Александр Шепляков.

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