Во имя Отечества: Ломоносовские чтения прошли в Холмогорах

Ежегодно в Ломоносовские дни на родину ученого и просветителя приезжают академики Российской академии наук, представители межрегионального Ломоносовского фонда, чтобы вместе с жителями Холмогорского округа отдать дань уважения и признания великому гению.
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