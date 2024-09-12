Судьи Бердило и Сандуца входят в число шести судей, уволенных с должности

Президент Майя Санду подписала указ об освобождении от должности шести судей в среду, 11 сентября. Согласно указу, опубликованному в «Официальном мониторе Республики Молдова, судьи Родика Бердило, Виктория Хадырка, Ирина Пэдурару, Евгений Попович, Виктория Сандуца и Светлана Тизу покидают судебную систему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии