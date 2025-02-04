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Трамп подписал указ о выходе США из СПЧ ООН и из БАПОР

Трамп подписал указ о выходе США из СПЧ ООН и из БАПОР

Исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подписал президент США Дональд Трамп.

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