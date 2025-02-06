Россияне массово отвернулись от ипотеки

TYMY: Число заявок на ипотеку для покупки новостроек упало на 55 процентов В январе 2025 года число отправленных заявок россиян на ипотеку для покупки квартиры на первичном рынке упало на 55 процентов относительно декабря 2024-го.
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