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В России TikTok закрыла прямые эфиры и публикацию контента

В России TikTok закрыла прямые эфиры и публикацию контента

Китайская социальная сеть TikTok заявила, что из-за ужесточения российского законодательства временно останавливает распространение нового контента и возможность осуществления прямых трансляций на территории РФ, – сообщается на сайте TikTok .

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