В России TikTok закрыла прямые эфиры и публикацию контента

Китайская социальная сеть TikTok заявила, что из-за ужесточения российского законодательства временно останавливает распространение нового контента и возможность осуществления прямых трансляций на территории РФ, – сообщается на сайте TikTok .
Китайская социальная сеть TikTok заявила, что из-за ужесточения российского законодательства временно останавливает распространение нового контента и возможность осуществления прямых трансляций на территории РФ, – сообщается на сайте TikTok .
Свежие комментарии