Флаг России появился на трибунах в матче американской НХЛ

На матче НХЛ между "Флоридой" и "Каролиной" был замечен русский флаг, который держал болельщик.Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами "Флорида Пантерс" и "Каролина Харрикейнс" на трибунах был замечен русскийй флаг.
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