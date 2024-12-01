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Флаг России появился на трибунах в матче американской НХЛ

Флаг России появился на трибунах в матче американской НХЛ

На матче НХЛ между "Флоридой" и "Каролиной" был замечен русский флаг, который держал болельщик.Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами "Флорида Пантерс" и "Каролина Харрикейнс" на трибунах был замечен русскийй флаг.

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