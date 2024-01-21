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Захарова отреагировала на желание Кулебы ударить Лаврова

Захарова отреагировала на желание Кулебы ударить Лаврова

Неадекватным и необразованным назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова руководителя дипломатического ведомства Украины Дмитрия Кулебу, заявившего о желании ударить министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Это существо, кУльЁба все больше напоминает дикого, сумасшедшего , павиана. А агрессивных павианов пристреливают. Это , как мне думается, самая тупая и бесперспективная, порода обезьян.
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18 час.
Регина Толстоброва
Украинская власть это никакая не власть, а бандиты, захватившие страну.
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ЮЮ
Юлия Юлия
Типичное быдло этот К... Все на лбу написано!
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14 час.

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