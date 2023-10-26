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В Приморье многодетные семьи получат новые возможности для использования единовременной денежной выплаты

В Приморье многодетные семьи получат новые возможности для использования единовременной денежной выплаты

В Приморье многодетные семьи смогут использовать единовременную денежную выплату в качестве компенсации затрат на улучшение жилищных условий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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