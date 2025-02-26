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Царьград

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Москвич умер во время отдыха в Таиланде после трехдневного запоя

Москвич умер во время отдыха в Таиланде после трехдневного запоя

Житель Москвы умер во время отпуска в Таиланде после трехдневного употребления алкоголя.Мужчина вместе с гражданской женой отправился на отдых на таиландский Пхукет.

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