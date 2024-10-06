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ГД обсуждает повышение лимита страховки по долгосрочным вкладам

ГД обсуждает повышение лимита страховки по долгосрочным вкладам

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что парламентарии обсуждают предложения Центробанка, связанные с повышением лимита страховки по долгосрочным вкладам свыше трёх лет.

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