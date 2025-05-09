49 немецких компаний признали ответственность за поддержку прихода к власти в Германии национал-социалистов

Накануне в ФРГ состоялось знаковое мероприятие. 49 немецких компаний сделали совместное заявление, в котором признали ответственность за содействие режиму нацистов Третьего Рейха в Германии 1930 годов прошлого века.
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