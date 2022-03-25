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«АвтоВАЗ» вынужден ввести четырехдневную рабочую неделю на заводах в Ижевске и Тольятти

«АвтоВАЗ» вынужден ввести четырехдневную рабочую неделю на заводах в Ижевске и Тольятти

«АвтоВАЗ», крупнейший российский производитель автомобилей, на фоне дефицита компонентов принял решение перевести заводы в Ижевске и Тольятти на режим четырехдневной рабочей недели — с 6 июня и сроком на три месяца, следует из сообщения компании.

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