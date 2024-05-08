ТАСС: инаугурационная речь Путина отсылает к принципу Вестфальского мира

В своей инаугурационной речи президент России Владимир Путин обращается к основополагающему принципу Вестфальского мирного соглашения 1648 года, который подчеркивает важность уважения интересов других государств.
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