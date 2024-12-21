Татарстан попал в топ-10 регионов с наибольшим количеством автодилеров

Татарстан занял третье место среди российских регионов по количеству автомобильных дилеров. По состоянию на октябрь 2024 года в республике насчитывается 179 таких центров или 4,4% от общего количества по стране, следует из статистики «Автостата».
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