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Царьград

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Колумбийские наёмники в Славянске: бегство с поля боя после усиления боёв

Колумбийские наёмники в Славянске: бегство с поля боя после усиления боёв

Беженка из Славянска, Елена Махатенко, рассказала о прибывших колумбийских наёмниках, превосходно экипированных, но покинувших поле боя при первой же опасности.

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