Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    Два бабуина."Тащил прямо по а...
  • Максим
    В Москве, может быть, и перед перестройкой, а в Крыму гораздо раньше. И тонны книг на общественно-политические темы, ...Павел Серебряков:...
  • Анатолий
    Вешать на площади Рязани.В Рязани сотрудни...

От 2 до 7 тысяч рублей переведут ряду пенсионеров до 25 августа - условия

От 2 до 7 тысяч рублей переведут ряду пенсионеров до 25 августа - условия

Пенсионерам России напомнили о положенных деньгах, которые зачисляются вместе с основной пенсией. От 2 до 7 тысяч рублей переведут ряду пожилых граждан до 25 августа при соблюдении всех условий, об этом сообщает Пенсионный фонд.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх