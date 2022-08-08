От 2 до 7 тысяч рублей переведут ряду пенсионеров до 25 августа - условия

Пенсионерам России напомнили о положенных деньгах, которые зачисляются вместе с основной пенсией. От 2 до 7 тысяч рублей переведут ряду пожилых граждан до 25 августа при соблюдении всех условий, об этом сообщает Пенсионный фонд.