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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роб Смедли о гоночном инженере Антонелли: «Боно – это все для Кими. Без инженера пилоты ни с чем бы не справились»

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли поделился мнением о роли Питера Боннингтона – гоночного инженера Андреа Кими Антонелли – в успехах пилота « Мерседеса ».

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