Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Чендлер ответил на вызов Царукяна: «Нет, спасибо, мужик. Я хочу бой с Конором и The Ultimate Fighter»

Легковес UFC Майкл Чендлер ответил на вызов российского бойца Армана Царукяна. «Я не ответил, потому что даже не видел его боев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх