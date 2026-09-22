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Туристка получила тяжёлые травмы в Ленинском районе Крыма

Туристка получила тяжёлые травмы в Ленинском районе Крыма

На Генеральских пляжах, расположенных в бухте Перисада в Ленинском районе Крыма, произошло ЧП: женщина сорвалась со скалы и получила серьёзные травмы.

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