Продолжается эпопея с украинскими публичными оценками "эффективности и надежности северокорейских ракет KN-23".
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Продолжается эпопея с украинскими публичными оценками "эффективности и надежности северокорейских ракет KN-23".
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