Сколько составит минимальная зарплата, пенсия и МРП в Казахстане в 2024 году

Президент Касым-Жомарт Токаев 5 декабря подписал закон о республиканском бюджете на 2024- 2026 годы. Согласно закону с 1 января 2024 года минимальный размер заработной платы составит 85 000 тенге, передает Zakon.
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