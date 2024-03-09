Украинский минный террор: на смену «лепесткам» приходят «колокольчики»

Какие мины-ловушки использует противник и как с ними бороться Фото: © Алексей Кулемзин/Telegram В ходе специальной военной операции стараниями ВСУ и иностранных наемников Украина превратилась в большое минное поле – заминировано около 40% территории страны.
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