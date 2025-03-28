ФСБ сообщила о предотвращении теракта в административном здании Москвы

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали ранее судимого мужчину, который по заданию украинских спецслужб планировал заложить самодельное взрывное устройство в административном здании Москвы.
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