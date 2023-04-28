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Какие улицы Читы останутся без электричества на следующей рабочей неделе?

Какие улицы Читы останутся без электричества на следующей рабочей неделе?

Временные отключения подачи электроэнергии пройдут с 2 по 5 мая в Чите. Отсутствие электричества будет связано с плановыми работами, необходимыми для повышения надёжности и качества электроснабжения, а также с установкой нового оборудования.

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