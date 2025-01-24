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«Новые люди» внесут в Госдуму РФ законопроект о цифровом ID россиянина

«Новые люди» внесут в Госдуму РФ законопроект о цифровом ID россиянина

Парламентская фракция "Новые люди" готовит к внесению в Государственную Думу законопроект о едином цифровом документе, которым предлагается объединить, в частности, паспорт, права на управление транспортом и трудовую книжку.

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Комментарии
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Андрей
пусть каждый сам решит нужно ему или нет.
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