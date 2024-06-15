Business Standard: конференция в Швейцарии «вряд ли пройдет с толком»

Швейцарская конференция по Украине, по всей видимости, не станет каким-то прорывом из-за различных взглядов сторон на то, как должно выглядеть итоговое мирное соглашение, пишет бангладешское деловое издание The Business Standard.
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