Плюс ещё один сухогруз: Россия продолжает уничтожать морскую логистику Украины Россия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, выключение морской ло.
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Плюс ещё один сухогруз: Россия продолжает уничтожать морскую логистику Украины Россия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, выключение морской ло.
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